POL-F: 221205 - 1398 Frankfurt-Griesheim: Körperliche Auseinandersetzung mit Pfefferspray

Frankfurt (ots) - (lo) Am gestrigen Nachmittag besetzten mehrere Dutzend Personen ein Haus in der Günderrodestraße. Gegen 15:00 Uhr meldeten Anwohner, dass sich bereits mehrere Personen an und in dem leer stehenden Haus befänden und Transparente mit thematischen Bezug zur "Wohnraumproblematik" an den Fenstern befestigen würden. Im weiteren Verlauf wurde eine ...

mehr