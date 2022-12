Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Ippendorf: Unbekannte geben sich als THW-Mitarbeiter aus und bestehlen 78-jährige Frau - Vorsicht vor Trickdieben!

Bonn (ots)

Eine 78-jährige Seniorin aus Ippendorf ist am Mittwoch (07.12.2022) Opfer von Trickdieben geworden. Gegen 14:00 Uhr war die Frau im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf der Ferdinandstraße vor ihrer Wohnung von zwei unbekannten Männern empfangen worden. Die gaben an, Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks zu sein und in der Wohnung den Wasserdruck überprüfen zu müssen. Dabei trugen sie einen grauen uniformähnlichen Anzug. In der Wohnung sollte die Frau dann die Wasserhähne in Bad und Küche aufdrehen. In einem unbeobachteten Moment, wie die Seniorin später feststellte, entwendete die Diebe Schmuck aus dem Schlafzimmer.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

- Etwa 35 Jahre alt - wenige dunkle Haare

Tatverdächtiger 2:

- Etwa 25 Jahre alt - volles dunkles Haar

Die Verdächtigen sollen jeweils ein kleines, rotes Funkgerät mitgeführt haben und schlecht deutsch gesprochen haben.

Das Kriminalkommissariat 24 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk24.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Trickdiebe versuchen immer wieder an die Ersparnisse meist von älteren Menschen zu gelangen. Unter verschiedenen Vorwänden bitten die Täter um Einlass in die Wohnungen ihrer Opfer, um sie dann in einem unbeobachteten Moment zu bestehlen. Mal geben die Täter vor, eine Nachricht für einen Nachbarn hinterlassen zu wollen oder aber man bittet um ein Glas Wasser. Gerne geben die Diebe auch vor, Leitungen in der Wohnung als angebliche Mitarbeiter oder im Auftrag eines Wasserversorgers überprüfen zu müssen.

Bitte beachten Sie folgende Präventionshinweise:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet in die Wohnung zu lassen.

- Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Ist keine Türsperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die geschlossene Tür.

- Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen die im Zweifel die Hausverwaltung oder den Hausmeister an, ob alles seine Richtigkeit hat.

- Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei Nachbarn telefonisch nach.

- Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen eine Person verdächtig erscheint.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell