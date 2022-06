Geldern/Kleve (ots) - Die Polizei weist anlässlich zwei am Samstag (11. Juni 2022) stattfindenden Versammlungen in Geldern und Kleve auf mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen in den jeweiligen Stadtgebieten hin. Die Teilnehmenden in Geldern treffen sich gegen 10:00 Uhr auf dem Vorplatz des Bahnhofs. Anschließend ...

mehr