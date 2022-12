Polizei Bonn

POL-BN: Räuberischer Diebstahl in Dottendorfer Supermarkt - Zwei Tatverdächtige im Rahmen der polizeilichen Fahndung gestellt

Bonn (ots)

Am 08.12.2022, gegen 16:15 Uhr, kam es in einem Supermarkt auf der Pleimesstraße in Bonn-Dottendorf zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem einer der Täter zwei Mitarbeiter des Supermarktes durch Faustschläge verletzte.

Nach dem aktuellen Erkenntnisstand hatten zwei Tatverdächtige zunächst das Ladenlokal des Marktes betreten und zwei Flaschen Alkohol entwendet. Sie verließen dann das Geschäft und kehrten kurze Zeit später zurück. Als einer der Täter den Verkaufsraum wieder betrat, wurde er von zwei Mitarbeitern angesprochen und mit Blick auf den zuvor beobachteten Diebstahl zur Rede gestellt. Der 16-Jährige reagierte zunehmend aggressiv und schlug schließlich auf die beiden Mitarbeiter ein - die Geschädigten wurden hierbei leicht verletzt. Zusammen mit seinem mutmaßlichen Komplizen, einem 17-Jährigen, flüchtete er zu Fuß über die Kessenicher Straße. Ein unbeteiligter Radfahrer verfolgte das Duo - eine alarmierte Polizeistreife konnte beiden Tatverdächtigen so kurze Zeit später stellen und überprüfen. Hierbei fanden die Einsatzkräfte mehrere Flaschen Spirituosen auf und stellten diese sicher.

Die weitergehenden Überprüfungen der beiden polizeibekannten Tatverdächtigen erfolgten auf der Kriminalwache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre informierten Eltern übergeben.

Das zuständige KK 14 hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

