Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Bewohnerin überrascht Einbrecher

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Mittwochabend um 19.45 Uhr hielt sich eine 87-jährige Dinslakenerin in ihrer Wohnung an der Wiesenstraße auf, als sie ein lautes Knallgeräusch von einer der Rollläden an der Terrassentür hörte.

Als sie wenig später nachsah, stellte sie fest, dass Unbekannte versucht hatten, sowohl die elektronischen Rollläden hochzudrücken als auch die Terrassentür aufzuhebeln. Augenscheinlich wurden sie hierbei von der 87-Jährigen überrascht und flüchteten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell