Polizei Bonn

POL-BN: Bonn/Königswinter: Schwerpunktkontrollen in der Polizeiinspektion 1

Bonn, Königswinter (ots)

Rund 60 Beamtinnen und Beamte der Bonner Polizei haben am Mittwoch (07.12.2022) an mehreren Stellen im Bereich der Polizeiinspektion 1 Schwerpunktkontrollen im Rahmen der strategischen Fahndung durchgeführt. Mit diesen Anhalte- und Sichtkontrollen soll insbesondere der Druck auf überörtlich agierende Täter im Bereich des Wohnungseinbruchdiebstahls sowie des Taschendiebstahls erhöht werden.

Im Jahr 2022 wurden bis zum 15.11.2022 -764- Wohnungseinbruchdiebstähle im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei begangen. Das sind 124 Taten mehr als im vergleichenden Vorjahreszeitraum, was einen Anstieg von rund 20 Prozent bedeutet. Dieser negative Trend setzte sich auch in den vergangenen Wochen fort. Seit dem 18.11.2022 wurden 67 weitere Wohnungseinbrüche bei der Bonner Polizei angezeigt. In vielen Fällen nutzten die Täter die Nachmittagsstunden oder die frühe Dunkelheit zur Tatausführung.

Deshalb richtete die Polizeiinspektion 1 am Mittwoch in der Zeit von 12:15 Uhr bis 19:00 Uhr in Bonn-Kessenich, -Beuel sowie in Königswinter Kontrollstellen ein. Dabei wurden auch Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei, des Verkehrsdienstes und der Diensthundestaffel eingesetzt.

Neben diesen Kontrollen wurde am Mittwoch auch die Polizeipräsenz in der Bonner Innenstadt verstärkt. Seit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 18.11.2022 wurden der Bonner Polizei mehr als 50 Taschendiebstähle gemeldet. Auch in diesem Deliktsbereich gibt es Erkenntnisse zu überregional agierenden Tätergruppen, die mit Bussen und Bahnen anreisen. Dabei finden die Taschen- und Trickdiebe an Bahnhöfen, Rolltreppen, Haltestellen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln gute Tatgelegenheiten. Deshalb gingen Beamtinnen und Beamte der Bonner Polizei mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei auch rund um den Bereich des Bonner Haupt- und Busbahnhofes verstärkt Streife. Dazu waren weitere uniformierte und zivile Einsatzkräfte der Bonner Polizei im Bereich der Innenstadt zu Fuß unterwegs.

Die eingesetzten Kräfte kontrollierten im Einsatzverlauf insgesamt 139 Fahrzeuge und 162 Personen.

Eine Blutprobe wurde einem 42-jährigen Autofahrer entnommen, dessen Drogenschnelltest bei der Kontrolle an der Karl-Barth-Straße gegen 13:15 Uhr positiv auf Opiate, Amphetamine, Kokain und Cannabis reagiert hatte. Auch einem 20-Jährigen, der um 16:30 Uhr auf einem E-Scooter im Bereich Bonngasse/Markt unterwegs war, wurde wegen des Verdachts der Drogeneinwirkung eine Blutprobe entnommen.

Wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes vorläufig festgenommen wurden ein 18-Jähriger und ein 32-Jähriger, die in Bonn-Beuel bzw. in der Innenstadt kontrolliert worden waren.

Die Beamtinnen und Beamten sanktionierten außerdem zwölf Verkehrsteilnehmer, die verbotswidrig elektronische Geräte nutzten (2) oder wegen anderer Ordnungswidrigkeiten auffielen (10).

In fünf Fällen wurden verdächtige Wahrnehmungen der Einsatzkräfte in Zusammenhang mit den Kontrollen in Beobachtungs- und Feststellungsberichten festgehalten.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell