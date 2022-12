POL-BN: Nach Zeugenhinweis: Mutmaßliche E-Bike-Diebe von Polizeistreife gestellt - Kripo ermittelt

Swisttal (ots) - Unbekannte brachen am Dienstag (06.12.2022) in ein Einfamilienhaus auf der Quellenstraße in Swisttal ein. Gegen 21:20 Uhr stellten die Bewohner den Einbruch bei ihrer Rückkehr fest. Im Tatzeitraum zwischen 18:40 Uhr und dem Entdeckungszeitpunkt war es den unbekannten Tätern gelungen, durch aufhebeln eines Fensters in das Einfamilienhaus ...

