Polizei Bonn

POL-BN: Zwei Einbrüche in Königswinter-Oberdollendorf - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 08.12.2022, in dem Zeitraum zwischen 11:30 und 20:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus und in eine Wohnung in Königswinter-Oberdollendorf ein - die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hierzu laufen.

In dem genannten Zeitraum kletterten Unbekannte auf den Balkon einer Hochparterrewohnung in der Bergstraße. Nach der Spurenlage verschafften sie sich durch das Einschlagen eines Fensters Zugang in Zimmer und entwendeten Bargeld in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang.

In der Zeit zwischen 15:30 und 17:30 Uhr kam es zu einem weiteren Einbruch auf der Bergstraße. Hier verschafften sich die noch unbekannten Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre Zugang in ein Einfamilienhaus - nach den bisherigen Feststellungen entwendeten sie Schmuck.

In beiden Fällen entfernten sich die Einbrecher mit ihrer Beute unerkannt vom Tatort. Die Ermittler des zuständigen KK 13 haben die weitergehenden Ermittlungen zu den geschilderten Fällen übernommen und fragen: Wer hat am 08.12.2022 verdächtige Beobachtungen im Verlauf der Bergstraße in Königswinter-Oberdollendorf gemacht, die mit den beiden Einbruchsgeschehen in einem möglichen Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell