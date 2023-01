Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 58-Jähriger flüchtet von Unfallstelle und leistet Widerstand gegen Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 21:45 Uhr eine Unfallflucht in der Max-Eyth-Straße in Sindelfingen. Ein Mercedes sei beim Ausparken rückwärts gegen die Front eines Audi geprallt und danach weggefahren. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte der 58-jährige Mercedes-Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er schien deutlich alkoholisiert zu sein und dementierte, einen Unfall verursacht zu haben. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab und widersetzte sich jeglichen Anweisungen der Polizeibeamtin und ihres Kollegen. Im weiteren Verlauf versuchte der Mann die Haustür vor den Beamten zu schließen. Hierbei schlug er mit der Faust, in der er einen Schlüssel hielt, in Richtung des Beamten. In der Folge wurde er unter Gegenwehr zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen. Bei der Widerstandshandlung wurde der 28-jährige Polizeibeamte leicht verletzt. Der 58-Jährige musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen und hat nun mit Strafanzeigen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell