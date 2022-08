Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem Wohnmobil und einem Motorrad in Horst am Dienstag, 23. August 2022, hat sich ein 26-jähriger Gelsenkirchener schwere Verletzungen zugezogen. Um 9.04 Uhr bog ein 49-jähriger Essener mit seinem Wohnmobil von der Turfstraße nach links in die Essener Straße ab. Der 26-Jährige Motorradfahrer fuhr auf der Turfstraße in südliche Richtung. Im Kreuzungsbereich Turfstraße/ Essener Straße kollidierten Motorrad und Wohnmobil, der Kradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Gelsenkirchener zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Motorradfahrerinnen und -fahrer haben keine "Knautschzone". Das Verletzungsrisiko bei Verkehrsunfällen für sie ist höher als für Autofahrerinnen und -fahrer. Die Polizei rät deshalb allen Kradfahrerinnen und -fahrern, in jedem Fall, auch bei Hitze, neben einem geeigneten Helm passende Schutzkleidung zu tragen, wenn sie mit dem Motorrad unterwegs sind. Geeignete Schutzkleidung kann im Falle eines Verkehrsunfalles helfen, Verletzungen zu vermeiden oder zu mildern.

