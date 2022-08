Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen Ermittlungen wegen versuchten Totschlags - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln seit Dienstagnachmittag, 23. August 2022, wegen versuchten Totschlags und suchen einen bislang unbekannten Tatverdächtigen. Feuerwehr und Polizei wurden von Zeugen um 16.27 Uhr zur Schalker Straße im Ortsteil Schalke im Bereich zwischen Liborius- und Grenzstraße alarmiert. Hier fanden sie einen lebensgefährlich verletzten 71 Jahre alten Mann in seiner Wohnung. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Da die Ermittler von einem Gewaltdelikt ausgehen, hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet und sucht weitere Zeugen, die am Nachmittag einen Streit in dem Hinterhaus mitbekommen haben oder jemanden vom Tatort flüchten sahen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell