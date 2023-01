Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Ossweil und -Hoheneck: Einbruch in zwei Feuerwehrgerätehäuser

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Sonntagmorgen kurz nach 04:00 Uhr in ein Feuerwehrgerätehaus in der Flurstraße im Ludwigsburger Stadtteil Ossweil ein. Mutmaßlich über eine aufgehebelte Türe verschafften sie sich Zutritt zum Gerätehaus und entwendeten aus einem Löschfahrzeug ein Hydraulikgenerator inklusiver hydraulischer Schere und Spreizzange. Das über 100 Kilogramm schwere Geräte trugen die Täter zunächst über die Flurstraße in Richtung "Am Hirschgraben". Hier fielen die beiden Täter einem Zeugen auf, der die Täter ansprach. Daraufhin flüchteten die beiden unerkannt. Sie ließen hierbei das Diebesgut weitestgehend zurück, entwendeten nach aktuellem Ermittlungsstand jedoch die Spreizzange. Beide werden als klein mit kräftiger Statur beschrieben. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifenwagenbesatzungen erbrachten keine weiteren Hinweise. Vermutlich in derselben Nacht wurde auch in ein Feuerwehrgerätehaus in Ludwigsburg-Hoheneck eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine eingeschlagene Türe Zutritt zum Gebäude. Ein geparktes Löschfahrzeug wurde durch die Unbekannten durchsucht. Ob sie etwas entwendeten und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Mutmaßlich dürfte ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten bestehen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Tel. 0800 1100225 zu beiden Fällen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell