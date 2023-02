Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch/ Kat gestohlen/ Taschendieb

Iserlohn (ots)

Am Dienstagnachmittag durchwühlten Einbrecher eine Doppelhaushälfte Auf dem Mullenbach. Sie hebelten zwischen 16.30 und 19 Uhr eine Terrassentür auf, durchsuchten die Wohnräume und flohen mit Schmuck und Bargeld. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Kat-Diebe haben sich auf dem Gelände einer Autowerkstatt an der Bismarkstraße bedient: Zwischen Samstagabend und Dienstagmittag trennten sie den Kat unter einem BMW 520 ab und stahlen ihn. Das Fahrzeug sollte am Dienstag verkauft werden. Bei einer letzten Kontrolle fiel auf, dass der Katalysator weg war.

Eine 70-jährige Frau wurde am Dienstag in einem Modegeschäft am Alten Rathausplatz bestohlen. Sie hielt sich dort zwischen 16 und 16.30 Uhr auf und trug ihre Geldbörse dabei in einem Rucksack auf dem Rücken. Als sie ausgesuchte Ware bezahlen wollte, stellte sie fest, dass der Rucksack offen stand und das Portemonnaie weg war. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der ebenfalls gestohlenen Bankkarte. (cris)

