Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Altpapiercontainer/ Einbrüche/ dreiste Schrottdiebe/ Tür- und Fensterscheiben eingeschlagen

Lüdenscheid (ots)

Am Dienstagabend brannten erneut zwei Altpapiercontainer: Gegen 18 Uhr an der Glatzer Straße und gegen 19 Uhr an der Saarlandstraße. Zeugen bemerkten die Brände und informierten die Feuerwehr, die die Feuer löschte. Beide Container wurden dennoch komplett zerstört.

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen gab es einen Einbruch in ein Büro an der Frankenstraße. Unbekannte kletterten auf einen Balkon und kletterten durch ein Toilettenfenster in die Räume, wo sie Schränke und Schubladen öffneten. Sie flüchteten mit einer Geldkassette samt Inhalt und einen Blackview-Handy.

Aus einem Keller an der Kölner Straße wurden acht Flaschen Mineralwasser und Leergut im Wert von zwölf Euro gestohlen.

Zwei Personen haben am Dienstag Schrott von einem Gelände an der Herscheider Landstraße gestohlen. Gegen 16 Uhr schellte es an der Haustür. Zwei Männer teilten mit, dass ihnen der Hauseigentümer erlaubt habe, den Schrott mitzunehmen. Die Frau an der Haustür widersprach, verbot das Mitnehmen und forderte die Männer auf, wegzufahren. Fünf Minuten später waren die Männer weg - der Schrott aber auch. Der Eigentümer erstattete Anzeige wegen Diebstahls und konnte der Polizei Kennzeichen und Personenbeschreibungen geben. Ein Lüdenscheider wollte am Dienstag sein Paket aus einer Packstation an der Wefelshoher Straße abholen. Vor Ort schaute er jedoch in ein leeres Fach. Dafür entdeckte er sein Paket in der Nähe auf einer Mauer. Es war jedoch genauso leer. Eigentlich erwartete er einen Pizzastein. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 21 Uhr an der Bahnhofstraße mit einem Schneeschieber eine Fenster- und eine Türscheibe eingeschlagen. Ein Mieter des Mehrfamilienhauses saß mit Freunden zusammen in einem Kellerraum und schaute Fußball, als es an der Kellertür klopfe. Vor der Tür stand ein sehr aggressiver Mann. Als der Mieter die Tür wieder schloss, sei der Unbekannte draußen noch aggressiver geworden, habe zum Schneeschieber gegriffen, der im Hinterhof stand, und auf Fenster und Tür eingeschlagen. Anschließend floh er. Über den Grund für dieses Verhalten ist nichts bekannt. (cris)

