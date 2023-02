Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zigarettenautomat gesprengt

Waldbröl (ots)

Auf der Wiehler Straße ist in der Nacht zu Sonntag (26. Februar) ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Gemeldet hat die Tat eine Autofahrerin, die gegen 06.45 Uhr den völlig zerstörten Automaten entdeckt hatte. Die Täter dürften nach der Sprengung Zigaretten und Bargeld erbeutet haben. Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen zwei und fünf Uhr in Betracht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. In den vergangenen Wochen ist es bereits mehrfach zu Sprengungen von Zigarettenautomaten gekommen. Die Polizei bittet darum, bei verdächtigen Beobachtungen sofort den Polizeinotruf 110 zu verständigen.

