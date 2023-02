Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Beim Einkaufen von Trickdieben bestohlen

Radevormwald (ots)

Einer 77-Jährigen ist am Montag (27. Februar) beim Einkaufen von Trickdieben die Geldbörse gestohlen worden. Die Frau war mit ihrer Tochter gegen 11.15 Uhr in einem Lebensmittelmarkt an der Poststraße einkaufen, als beide in der Gemüseabteilung von einem gebrochen deutsch sprechenden Paar angesprochen wurden. Angeblich wollte die unbekannte Frau wissen, aus welchem Land die Paprika stammt. Dass es sich dabei offenbar lediglich um einen Trick handelte, stellte die Geschädigte wenig Zeit später an der Kasse fest. Die Unbekannten hatten den kurzen Moment der Ablenkung genutzt, um in die im Einkaufswagen abgelegte Handtasche zu greifen und die Geldbörse zu stehlen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell