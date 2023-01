Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Warnbarke auf Gleise geschoben /Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr

Gernsbach (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft hatte gestern Abend am Bahnübergang beim Bahnhof in Gernsbach eine Warnbarke auf die Gleise geschoben. Aus technischen Gründen war der Bahnübergang durch die Warnbarke gesichert gewesen. Eine Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Hindernis. Es gab keine Beschädigungen und keine Verletzten. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet in diesem Zusammenhang die Überwachungskamera am besagten Bahnübergang aus.

