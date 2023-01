Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In acht Fahrzeuge eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Untertürkheim (ots)

Unbekannte sind am Wochenende (05.-08.01.2023) in acht Fahrzeuge eingebrochen, die vorrangig in der Innenstadt, teilweise auch in Parkhäusern abgestellt waren. Die Einbrecher schlugen am Donnerstagabend zwischen 22.30 Uhr und 23.50 Uhr das Fenster auf der Beifahrerseite des grauen Hyundai ein, der in einem Parkhaus an der Kronprinzstraße geparkt war. Sie durchsuchten das Auto und stahlen die Handtasche der Fahrzeugbesitzerin. Bei einem Transporter, der in der Augsburger Straße 500 geparkt war, schlugen Unbekannte am Freitag, zwischen 09.00 Uhr und 20.15 Uhr, die Scheibe der Schiebetür ein und stahlen von der Ladefläche des Fahrzeugs eine Bohrmaschine, eine Holzfräse sowie einen Staubsauger. In einem Parkhaus an der Stauffenbergstraße schlugen Täter am Freitag, zwischen 17.20 Uhr und 22.45 Uhr ein Fenster bei einem Seat ein, bei einem daneben geparkten Tesla blieb es beim Versuch. Ersten Ermittlungen zufolge machten die Einbrecher keine Beute. Bei einem weiteren Parkhaus an der Straße Neue Brücke schlugen Einbrecher am Samstag, zwischen 06.45 Uhr und 08.30 Uhr die Seitenscheiben eines grauen Renault Clio sowie eines blauen Honda Civic ein. Sie stahlen eine hochwertige Jacke sowie Kopfhörer. Auch bei einem Parkhaus an der Eichstraße schlugen die Täter am Samstag, gegen 23.40 Uhr die Scheibe einer weißen Mercedes E-Klasse ein und erbeuteten unter anderem Bargeld sowie eine hochwertige Sonnenbrille. Zu den mutmaßlichen Tätern ist bekannt, dass einer eine schwarze Trainingsjacke und eine blaue Weste darüber, eine beige Hose und weiße Turnschuhe trug. Sein Komplize soll eine schwarze Jacke, eine hellblaue Jeanshose, weiße Turnschuhe getragen und eine graue Umhängetasche der Marke Nike dabeigehabt haben. Beide Männer hatten schwarze Haare in einem sogenannten Undercut und sollen unrasiert gewesen sein. Bei einem Parkhaus am Schillerplatz schlugen die Einbrecher am Sonntag, zwischen 00.15 Uhr und 05.00 Uhr das Fenster bei einem grauen SsangYong ein und stahlen einen Geldbeutel. Zeugen werden gebeten, sich bezüglich des Falls in der Augsburger Straße bei den Kollegen des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 und bezüglich der anderen Fälle bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter +4971189903100 zu melden.

