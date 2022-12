Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Taschendieb am Gütersloher Bahnhof

Gütersloh (ots)

Am Mittwochabend (21.Dezember) bestreiften Beamte der Bundespolizei den Gütersloher Bahnhof. Dort wurden sie von einer Person angesprochen, die angab, soeben bestohlen worden zu sein.

Der Geschädigte hatte zwecks Fahrkartenerwerb seine Reisetasche neben dem Automaten abgestellt. Diese Gelegenheit nutzte der Täter und nahm die Tasche an sich. Sofort begaben sich die Bundespolizisten in die Nahbereichsfahndung und konnten mit Hilfe eines Zeugen der Tathandlung einen 21-jährigen Mann in der Nähe des Kinos am Bahnhof feststellen.

Die Tasche führte der alkoholisierte Mann nicht mehr mit sich. Bei einer Nachschau im Umfeld des Kinos ist die Tasche wieder aufgefunden worden und nach Angaben des Geschädigten fehlte auch nichts. Somit konnte der Geschädigte seine Reise antreten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollte der Beschuldigte den Bahnhof verlassen. Dieser Aufforderung kam der Gütersloher nicht nach und ging mehrfach aggressiv auf die Beamten zu. Mehrfach wurde der Mann aufgefordert, den nötigen Abstand einzuhalten und den Bahnhof zu verlassen. Erst nach Androhung einer zwangsweisen Durchsetzung der Maßnahme, konnte der polizeibekannte Mann zum Verlassen des Bahnhofs bewegt werden.

