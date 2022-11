Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Fahrer

Fahrerin eines Ford Focus (Baujahr 1998-2004) gesucht

Neustadt (Wied) (ots)

Am Mittwochmorgen kam es um 07:09 Uhr in der Hauptstraße in Neustadt (Wied) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein/e bisher unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in befuhr mit seinem / ihrem PKW die Hauptstraße aus Richtung Asbach kommend in Fahrtrichtung Fernthal. In Höhe der Hausnummer 32 kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Front mit zwei Begrenzungspfosten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher / die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers / der Unfallverursacherin um einen silbergrauen o. metallicgrünen Ford Focus, Baujahr 1998-2004, handelt. Am PKW dürfte ein nicht unerheblicher Sachschaden im Bereich der rechten Fahrzeugfront entstanden sein. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

