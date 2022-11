Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl eines Christus-Korpus an Wegekreuz

57537 Wissen, Höhenweg Verlängerung Paffrather Str. (ots)

In der Zeit von So., 30.10.2022, 15:00 Uhr bis Mo., 31.10.2022, 08:20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter den Christus-Korpus an dem Wegekreuz. Bereits am 21.07.2022 kam es zu einem gleichgelagerten Fall. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell