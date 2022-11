Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Linz - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Linz am Rhein (ots)

Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet um Hinweise die zur Ermittlung eines Unfallflüchtigen führen. Der Unfall ereignete sich am 02.11.2022 in der Zeit von 11:30 - 11:45Uhr auf dem Parkplatz des ALDI Marktes in der Asbacher Straße. Am Fahrzeugheck des beschädigten Fahrzeug wurden Lackanhaftungen gesichert, welche durch die Polizei noch ausgewertet werden.

Hinweise werden unter der 02644-9430 oder per E-Mail an PILinz@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell