BPOL NRW: Waffen, Böller und Drogen im Gepäck: Bundespolizei nimmt Mann mit offenem Haftbefehl fest

Hamm (ots) - Am Dienstagabend (20. Dezember) forderte der Zugbegleiter des ICE 655 polizeiliche Unterstützung aufgrund einer Fahrgeldangelegenheit an. An Gleis 5 im Hammer Hauptbahnhof trafen die Beamten auf einen 30-jährigen Mann und den Zugbegleiter. Der Zugbegleiter gab an, dass der Fahrgast kein Ticket besaß und die Herausgabe seiner Personalien verweigerte. Der ...

mehr