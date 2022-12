Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gesuchter in Gronau durch die Bundespolizei festgenommen

Kleve - Gronau (ots)

Am 20.12.2022 um 17:15 Uhr überprüfte die Bundespolizei in Gronau einen 41-jährigen Deutschen der mit dem Zug von Münster nach Enschede reisen wollte. Bei dem Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Münster sucht. Grund dafür ist ein Strafbefehl des Amtsgerichts Gronau aus dem Jahr 2022 wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln. Hier wurde er zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 30 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen verurteilt. Da der Verurteilte die Geldstrafe in Höhe von 2100 Euro nicht bezahlen konnte brachte ihn die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt.

