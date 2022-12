Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 45 Monate JVA - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Essen - Leverkusen (ots)

Am Dienstagabend (21. Dezember) nahmen Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen Mann fest, welcher per Haftbefehl gesucht wurde.

Gegen 21:20 Uhr informierte die Polizei Düsseldorf die Bundespolizei in Essen darüber, dass sich ein 25-Jähriger im Hauptbahnhof befinden würde, welcher per Haftbefehl gesucht werde. Der Deutsche soll sich an einem Bahnsteig befinden und stünde im Kontakt mit der Polizei. Die Beamten begaben sich unverzüglich zu Gleis 7 und trafen dort auf den Mann aus Leverkusen, welcher zuvor mit der RE 42 angereist war. Dieser begleitete die Beamten anschließend zur Bundespolizeiwache. Seine Identität konnte mittels Fingerabdruckscan zweifelsfrei festgestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft Köln hatte den 25-Jährigen vor wenigen Tagen zur Fahndung ausgeschrieben. Das Landgericht Köln verurteilte den Gesuchten zuvor im April 2022 rechtskräftig wegen schweren Raubs in zwei Fällen, räuberischer Erpressung in drei Fällen und versuchte räuberische Erpressung in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten.

Nach seiner Festnahme wurde der Leverkusener in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

