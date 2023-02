Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 18-Jähriger nach Automatensprengung festgenommen

Nümbrecht (ots)

Ein 18-Jähriger aus Nümbrecht ist in der vergangenen Nacht (28. Februar) nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Schloßstraße von der Polizei in Tatortnähe festgenommen worden. Kurz nach drei Uhr war eine Zeugin durch einen lauten Knall aus dem Schlaf geschreckt. Beim Blick aus dem Fenster erkannte sie mehrere junge Männer, die an einem Zigarettenautomaten rüttelten, um diesen zu öffnen. Als die Personen die Zeugin bemerkten, flüchteten sie in verschiedene Richtungen. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei etwa 500 Meter vom Tatort entfernt einen 18-Jährigen antreffen, der der Täterbeschreibung entsprach. Zwar beteuerte der Nümbrechter seine Unschuld, führte aber mehrere angesengte Zigarettenschachteln mit, die aus dem nicht vollständig zerstörten Automaten stammen dürften. Die Polizei nahm den jungen Mann daraufhin vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er im Anschluss an die kriminalpolizeilichen Maßnahmen wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen.

