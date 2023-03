POL-PDNR: Betrugsversuch scheitert

Weyerbusch (ots) - In der Zeit von Montag, 06.03.2023, 21.00 Uhr, bis Dienstag, 07.03.2023, 08.00 Uhr, kam es in Weyerbusch, Am alten Born, zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die bislang unbekannten Täter eine Seitenscheibe des Pkw VW Polo ein. Anschließend entwendeten sie ein Schlüsseletui. Die PI Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 ...

