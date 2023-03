Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Bruderhofstraße - Auto landet auf dem Dach (28.03.2023)

Singen (ots)

Ein Auto ist bei einem Unfall auf der Bruderhofstraße am Dienstagvormittag auf dem Dach gelandet. Ein 69-Jähriger fuhr mit einem Opel Astra auf der Bruderhofstraße in Richtung Fichtestraße. Auf Höhe der Einmündung zum "Posthalterswäldle" kam der Opel nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen dort geparkten Opel Insignia. Durch den Aufprall überschlug sich der Astra und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Ersthelfer befreiten den verletzten 69-Jährigen aus dem demolierten Auto. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Am Opel Astra entstand durch die Kollision wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, den Schaden am Insignia schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell