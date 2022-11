Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neidenstein: Wohnungseinbruch; Zusammenhang mit weiteren Einbruch in derselben Straße; Zeugen gesucht

Neidenstein (ots)

Zwischen Sonntag, 18.30 Uhr und Montag, 06.30 Uhr, wurde in ein Haus in der Gartenstraße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten das Fenster zum Badezimmer auf und drangen so in die Wohnung im Erdgeschoss vor. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der angerichtete Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Dieser Einbruch dürfte im Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus am selben Wochenende, in derselben Straße stehen. (siehe PM vom 31.10.2022).

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 oder beim Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 zu melden.

