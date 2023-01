POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - 45.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots) - Mehrere Lkw-Fahrer befanden sich am Samstag, 14.01.2023, auf dem Verzoller-Parkplatz der Grenzzollanlage Weil am Rhein und konsumierten gemeinsam Alkohol. Während einer Unterhaltung geriet ein 26-jähriger Mann, kurz nach 19.00 Uhr, plötzlich so in Rage und wollte auf einen 30-jährigen Mann losgehen. Der 26-Jährige soll zunächst von einem 25 Jahre ...

