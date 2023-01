Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mit mutmaßlich drei Promille am Steuer

Freiburg (ots)

Mit mutmaßlich über drei Promille intus saß am Freitagabend, 13.01.2023, ein Autofahrer in Waldshut-Tiengen am Steuer. Kurz vor 18:00 Uhr war der Polizei ein auffällig langsam und in Schlangenlinien fahrendes Auto auf der B 34 gemeldet worden. Höhe Gewerbepark Hochrhein schloss ein Streifenwagen auf dieses Auto auf. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht, der Wagen wurde deshalb ausgebremst. Der 50-jährige am Steuer war deutlich alkoholisiert. Ein Alcomatentest erbrachte einen Wert von ca. 3,1 Promille. Eine Blutprobe folgte. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

