Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht durch aufmerksamen, aber leider bislang namentlich unbekannten Zeugen geklärt

Bad Sobernheim, Bahnhofsvorplatz (ots)

Am heutigen Dienstag, den 03.05.2022, ereignete sich auf dem Bahnhofsvorplatz in Bad Sobernheim eine Verkehrsunfallflucht. Gegen 10 Uhr beschädigte eine Fahrzeugführerin mit ihrem PKW-Heck beim Ausparken ein ebenfalls auf dem dortigen Parkplatz abgestelltes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Ein bislang unbekannter Zeuge beobachtete den Vorfall, konnte sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs merken und verständigte zunächst den Halter des beschädigten PKWs. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte die aufnehmende Streifenbesatzung die 83-jährige, nunmehr der Unfallflucht beschuldigte Fahrerin und zugleich Halterin des Fahrzeugs an ihrer Wohnanschrift antreffen und am Fahrzeug mutmaßlich kausalen Schaden feststellen. Der Unfallzeuge, durch dessen Aufmerksamkeit der Sachverhalt sehr schnell geklärt werden konnte, wird gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

