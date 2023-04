POL-ESW: Pressebericht 04.04.2023 -2

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Meinhard-Neuerode in der Gemarkung "Am Meinhard" im Bereich des dortigen Naturpark Frau Holle-Land eine Wanderhütte und die Beschilderung am Wanderparkplatz mit Farbe beschmiert. Der festgestellte Schaden beläuft sich auf insgesamt 1500 Euro. Verursacht wurden die Farbschmierereien am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag und Montag. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Geparktes Postauto angefahren

Beim Rangieren mit seinem Pkw ist ein 77-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau mit einem geparkten Postzustellerfahrzeug kollidiert und hat dadurch an beiden Fahrzeugen leichten Sachschaden verursacht. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag gegen 12.00 Uhr in der Lindenstraße in Fürstenhagen.

Haltenden Linienbus gestreift; Anhänger vom Unfallverursacher nicht versichert

Ein 20-Jähriger aus Großalmerode hat mit einem Mercedes Sprinter samt Anhänger am Montagnachmittag gegen 16.55 Uhr einen Unfall mit einem haltenden Linienbus verursacht. Der Unfall ereignete sich in Großalmerode-Trubenhausen, wo der 20-Jährige auf der Hauptstraße in Richtung Hundelshausen unterwegs war und den rechts an der dortigen Bushaltestelle haltenden Linienbus passieren wollte. Aufgrund des fehlenden seitlichen Abstands kollidierte der 20-Jährige dann mit der Fahrerseite des Linienbusses. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der aber noch nicht abschließend beziffert ist. Die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau stellten im Rahmen ihrer Unfallaufnahme fest, dass der Anhänger des Verursachers nicht ausreichend haftpflichtversichert war, so dass dieser gleich an Ort und Stelle entstempelt werden musste. Neben den Unfallermittlungen leiteten die Beamten daher auch Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt genommen; beide Unfallbeteiligte leicht verletzt; Schaden 2500 Euro

Heute Morgen hat ein 67-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen einer 31-jährigen Autofahrerin aus Göttingen die Vorfahrt genommen und einen Verkehrsunfall mit insgesamt 2500 Euro verursacht. Der 67-Jährige wollte gegen 07.30 Uhr aus Richtung Unterrieden kommend von der Ludwigsteinstraße auf die Bundesstraße B 80 in Richtung Neu-Eichenberg einbiegen. Hierbei übersah er dann die bevorrechtigte 31-Jährige, die auf der B 80 von Witzenhausen kommend in Richtung Neu-Eichenberg unterwegs war. Bei dem Unfall erlitten beide Beteiligte leichte Verletzungen und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten später abgeschleppt werden.

