Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW überschlägt sich nach Unfall

A 63/Freimersheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Überschlag kam es heute Morgen am 21.3.2023 gegen 5 Uhr auf der A 63 in Höhe Freimersheim. Dort befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Auto die A 63 in Fahrtrichtung Mainz. Als er gerade einen LKW überholen wollte, kam er nach rechts und kollidierte mit dem LKW. Durch den Aufprall wurde der PKW des 41-Jährigen nach links geschleudert, wo er in die Mittelschutzplanke prallte. Von dort wurde er zurückgeschleudert, worauf sich der PKW überschlug und etwa 150 Meter weiter entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Dabei hatte der 41-Jährige einen Schutzengel, denn er wurde augenscheinlich nur leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden, den die Polizei auf 2500 Euro schätzt. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun in der Folge, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Für die Unfallaufnahme musste die A 63 Richtung Mainz für fast zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau bis in Höhe Kirchheimbolanden. Die Autobahn ist inzwischen wieder frei.

