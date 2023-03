Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu schnell in der Autobahnbaustelle

A 61/Daxweiler (ots)

Mit fast 90 km/h deutlich zu schnell war ein PKW-Fahrer am 18.3.2023 gegen 12:10 Uhr auf der A 61 in der Baustelle auf der A 61 bei Rheinböllen unterwegs. Dort fiel der PKW des 52-Jährigen Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auf, die mit einem Zivilfahrzeug, das über eine entsprechende Messtechnik verfügt, unterwegs waren. Erlaubt sind in dem Baustellenbereich 60 km/h. Dem Mann, der bei der Kontrolle einräumte, dass er zu schnell war, droht nun ein Bußgeldverfahren.

