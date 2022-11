Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Friseursalon

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht vom 13.11.2022 auf den 14.11.2022 Zugang in einen Friseursalon in der Rheingönheimer Straße. Aus der Kasse wurde Bargeld entwendet. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000,- Euro.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell