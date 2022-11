Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tote Frau im Woogbach entdeckt

Speyer (ots)

Am 14.11.2022, gegen 14:30h wurde durch Zeugen, im Woogbach in Speyer, im Bereich der Kreuzung "Rauschendes Wasser", der Leichnam einer 71-jährige Frau aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei konnten keine Hinweise auf ein Verbrechen erlangt werden. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

