POL-DO: Zusammenstoß zwischen Pedelec-Fahrerin und Paketbote

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0576 Die Dortmunder Kriminalpolizei ermittelt nach einem Brand in einer Wohnung in der Meylantstraße in Dortmund-Wickede. Aus nicht abschließend geklärter Ursache war es hier am Freitagabend (20.5.) offenbar in einem Wohnzimmer zum Feuer gekommen - eine junge Frau wurde schwer verletzt. Gegen 20.45 Uhr ging der Notruf zu einem ...

mehr