Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Volltrunken aus dem Verkehr gezogen

A63, Wörrstadt (ots)

Am Sonntagabend, 19.03.2023, 21:19 Uhr, stellte die Autobahnpolizei einen PKW fest, der sehr unsicher und mit nur etwa 40 km/h von der Autobahn A63 abfuhr. Da der VW anschließend in der Ausfahrt ohne ersichtlichen Grund bis zum Stillstand abbremste, wurde das Fahrzeug an der Anschlussstelle Wörrstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Sofort konnten die Beamten bei dem männlichen Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen. Die Gau-Bickelheimer Autobahnpolizisten staunten nicht schlecht, als das Ergebnis des Alkoholtest vorlag. Das Gerät zeigte einen Wert von 3,35 Promille an. Dem 45-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde einbehalten und sichergestellt. Der Mann aus dem Landkreis Alzey-Worms muss mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

