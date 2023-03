Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW fährt auf PKW - zwei Leichtverletzte

A 61 Stromberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Personen kam es am 15.3.2023 gegen 21:40 Uhr auf der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Stromberg, Fahrtrichtung Koblenz. Dort fuhr ein 25-jähriger LKW-Fahrer aufgrund mangelndem Sicherheitsabstand einem 28-jährigen PKW-Fahrer auf. Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Den Sachschaden am LKW schätzt die Polizei auf 8.000 Euro, den am PKW auf ca. 3.500 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die linke Fahrspur durch Unterstützung der Feuerwehr für ca. 70 Minuten gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren neben zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch der Rettungsdienst mit sechs Kräften und einem Notarzt sowie die Feuerwehr Stromberg mit 17 Kräften. Die Polizei ermittelt nun im Nachgang, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

