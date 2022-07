POL-PPWP: Gesuchter sitzt jetzt hinter Gittern

Kaiserslautern (ots) - Möglicherweise haben es Unbekannte auf Fahrzeugteile abgesehen, als sie in der Nacht zum Mittwoch in der Holzstraße die Motorhaube eines Opel gewaltsam aufbrachen. Den Schaden an seinem Pkw entdeckte der 39-jährige Fahrzeughalter am Mittwochmorgen. Die Motorhaube stand offen und war zerkratzt. Fahrzeugteile ließen die Langfinger nicht mitgehen. Allerdings verursachten sie einen Schaden, den die Polizei auf mindestens 500 Euro schätzt. Die Beamten ...

mehr