Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Sturzbetrunkener LKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

A60 Mainz (ots)

Am Samstag gegen 22:10 Uhr meldeten mehrere Zeugen, dass auf der A60, von Bingen kommend Richtung Mainz ein Sattelzug unterwegs sei, der mit teilweise 20-30 km/h geführt werde und dabei zwischen allen Fahrstreifen hin und herpendele. Ein Überholen des Sattelzuges sei gefahrlos fast nicht möglich. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Sattelzug am Autobahnkreuz Mainz/Süd festgestellt werden. Als dem Fahrer Zeichen gegeben wurden, an der Anschlussstelle Mainz/Hechtsheim-West abzufahren, blieb der LKW plötzlich auf der Autobahn stehen. Schließlich konnte der Fahrer dazu bewegt werden, mit der Polizeistreife die Autobahn zu verlassen. Als die Polizeibeamten an die Fahrerkabine herantraten, war der Grund der Fahrweise schnell klar. Der Fahrer war derart betrunken, sodass er beim öffnen der Fahrertür beinahe aus dem Führerhaus herausstürzte. Als er schließlich mit großer Mühe ausgestiegen war, musste er festgehalten werden, da er alleine nicht mehr stehen konnte. Ein später durchgeführter Test ergab einen Wert von weit über 2 Promille Atemalkohol. Dem 59- jährigen ukrainischen Fahrer, gegen den nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt wird, wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt. Die polnische Spedition muss nun einen Ersatzfahrer entsenden, der den sichergestellten Sattelzug übernimmt.

