Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW-Fahrer rammt Kleintransporter

A 61/Stromberg (ots)

Während er von einem Kleintransporter auf der A 61 in Höhe Stromberg überholt wurde, kam ein 35-jähriger Fahrer eines LKW am 28.2.2023 gegen 9 Uhr zu weit nach links auf die linke Fahrspur. Dabei kam es zur Berührung zwischen dem LKW des 35-Jährigen und dem Kleintransporter. An beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellen die eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Vortest verlief ebenfalls positiv auf gleich verschiedene Drogen. Der 35-Jährige musste im Anschluss an die Unfallaufnahme mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten. Ihm droht nun ein Strafverfahren, sowie der Verlust der Fahrerlaubnis.

