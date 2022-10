POL-PDWIL: Verantwortlicher ermittelt

Platten (b. Wittlich) (ots) - Im Zeitraum vom 07.10.2022, 22:00 Uhr bis 08.10.2022, 07:30 Uhr zerstörte ein bisher unbekannter Täter in der Trierer Straße in Platten einen sogenannten Kundenstopper, welcher auf die Mitnahme von Quitten aufmerksam machen sollte. Das Schild wurde vermutlich durch Tritte so stark beschädigt, dass es morgens in mehreren Einzelteilen aufgefunden wurde. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich ...

mehr