Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fußgängerin auf der BAB 63 in Höhe der AS Saulheim

Polizeiautobahnstation Heidesheim (ots)

Am 27.02.2023 kam es gegen 18:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem PKW. Die Fußgängerin hatte sich über die Abfahrt der BAB 63 auf die Autobahn begeben und wurde dort mitsamt ihrem Hund auf der Richtungsfahrbahn Mainz von einem PKW erfasst. Die ältere Frau aus Rheinhessen verstarb noch an der Unfallörtlichkeit an ihren Verletzungen. Der Hund wurde ebenfalls tödlich verletzt. Warum die Frau sich auf der Autobahn bewegte, blieb zunächst unklar. Die Autobahn wurde zwischen 19:00 Uhr und 23:05 Uhr in Höhe der AS Saulheim in Fahrtrichtung Mainz vollgesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Autobahnmeisterei Heidesheim.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiautobahnstation Heidesheim unter 06132 950-100 zu wenden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell