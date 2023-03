Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A60, AD Nahetal -> PKW überschlägt sich, Fahrer unter Alkoholeinfluss

Heidesheim (ots)

Der Fahrzeugführer (PKW (JEEP), Alleininsasse) befährt die BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen. Am Autobahndreieck Nahetal teilt sich die Hauptfahrbahn zur BAB 61 Fahrtrichtung Ludwigshafen und Richtung Autohof. An dieser Gabelung fährt Fahrzeugführer aufgrund seiner Alkoholisierung in den Grünstreifen zwischen den beiden Fahrstreifen. Der PKW verkeilt sich an einem dortigen Kontrollschacht, hebelt diesen teilweise aus dem Erdreich und überschlägt sich anschließend mehrfach. Das Fahrzeug kommt ca. 136 Meter von der Gabelung entfernt zum Stillstand. Das Fahrzeug wird durch den Unfall vollständig zerstört ( u.a. 2 Räder abgerissen). Der Fahrzeugführer erleidet lediglich leichte Verletzungen an Händen und im Gesicht, wird jedoch zwecks Abklärung ins Krankenhaus verbracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,68 Promille. Für die Unfallaufnahme und anschließende Reinigung muss der Strecken-abschnitt vollständig gesperrt werden.

Durch den Verkehrsunfall entsteht ein Gesamtschaden von ca. 50000EUR.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell