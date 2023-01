POL-HI: Verkehrskontrollen des PK Alfeld

Hildesheim (ots) - SÖHLDE / HOHENEGGELSEN (erb). Am 04.01.2023, etwa gegen 17:35 Uhr, ist es in der Hauptstraße in 31185 Söhlde, GT Hoheneggelsen, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fiat 500 in schwarz und einem VW-Transporter in weiß gekommen. Es existieren widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. ...

