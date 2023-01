Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (stb) - Im Ludwig-Erhardt-Ring in Sarstedt, ist es in der Zeit vom Dienstag, dem 03.01.2023, 21:00 Uhr, bis Mittwoch, 04.01.2023, 09:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein noch unbekannter Verursacher touchierte im Vorbeifahren mit einem vermutlich gelben Kraftfahrzeug ein Metalltor zu einem Betriebsgelände eines Dachdeckerbetriebes. Der entstandene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer (05066) 985-0 in Verbindung zu setzen.

