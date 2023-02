Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter entreißt Rollstuhlfahrer Geldbeutel: Polizei sucht Zeugen.

Pforzheim (ots)

Die Geldbörse entrissen bekommen hat am Montagmittag ein Rollstuhlfahrer im Bereich der Bissingerstraße von einem bislang unbekannten männlichen Täter.

Nach bisherigem Kenntnisstand hielt sich der 73-jährige Rollstuhlfahrer gegen 14:00 Uhr im Bereich der Parkbänke vor der Seniorenresidenz in der Bissingerstraße auf, als er von einem unbekannten Mann angesprochen und um Geld gebeten wird. Die Bitte weißt der spätere Geschädigte zurück, woraufhin sich der Unbekannte zunächst entfernt, jedoch wenig später in Begleitung einer Frau erneut an den Rollstuhlfahrer herantritt und dessen Umhängetasche ergreift, die der Mann um den Hals trägt. Nach einem kurzen Gerangel gelingt es dem Täter, die Umhängetasche gewaltsam an sich zu reißen. Im weiteren Verlauf entnimmt der Räuber das gesamte Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich aus der erbeuteten Umhängetasche. Die Tasche wird offenbar in der Folge durch die unbekannte Frau kurze Zeit später wieder unbemerkt an die Rückseite des Rollstuhls gehängt. Beide Personen entfernen sich nach dem Geschehen in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, 170cm bis 180cm groß, schwarze Haare, schlanke Erscheinung, dunkle Kleidung, südländisches Aussehen. Die Frau soll ebenfalls etwa 40 Jahre alt gewesen sein; ferner wird sie beschrieben als ca. 170cm groß mit dunklen welligen Haaren und sehr korpulenter Erscheinung. Beide Personen wirkten ungepflegt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder anderweitige sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell