POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger in Schwerin

Schwerin (ots) - Am heutigen Tage kam es in Schwerin zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Zum Unfallhergang liegen ersten Erkenntnissen nach folgende Informationen vor: Gegen 13 Uhr befuhr ein 52-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim in Schwerin die Straße Am grünen Tal mit einem Pkw. ...

mehr